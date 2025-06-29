BELPASSO, INCENDIO IN UNA VILLETTA A PALAZZOLO: VIGILI DEL FUOCO DOMANO LE FIAMME, NESSUN FERITO

Un incendio è divampato nella mattinata di oggi, 29 giugno 2025, in via Piave, nella zona di Palazzolo, nel territorio comunale di Belpasso. Le fiamme hanno interessato una villetta e il terreno circo...

Un incendio è divampato nella mattinata di oggi, 29 giugno 2025, in via Piave, nella zona di Palazzolo, nel territorio comunale di Belpasso. Le fiamme hanno interessato una villetta e il terreno circostante, minacciando da vicino la struttura residenziale, che fortunatamente non ha subito danni agli interni.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito dalle sterpaglie presenti all’esterno dell’immobile. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 9:00. In pochi minuti, il fuoco ha divorato l’area verde attorno all’abitazione, danneggiandone l’esterno: tutta la facciata è rimasta annerita a causa del fumo e delle alte temperature.

Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, giunti tempestivamente sul posto e supportati da un’autobotte proveniente da Catania. Grazie alla rapidità e all’efficacia dell’operazione, l’incendio è stato domato prima che potesse estendersi ulteriormente e causare danni più gravi.

La villetta risulta abitata, ma al momento dell’incendio la proprietaria non si trovava all’interno. Nessuna persona è rimasta ferita.

Le cause dell’incendio restano ancora da accertare e saranno oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.