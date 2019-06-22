BELPASSO: INCENDIO IN UNA VILLETTA, UN FERITO - ELISOCCORSO SUL POSTO

Paura questa mattina intorno le ore 11 in via Lampedusa a Belpasso.Per cause in via d 'accertamento,si e sviluppato un incendio all'interno di una villetta.Un uomo è rimasto ferito, forse a causa dell...

Paura questa mattina intorno le ore 11 in via Lampedusa a Belpasso.

Per cause in via d 'accertamento,si e sviluppato un incendio all'interno di una villetta.

Un uomo è rimasto ferito, forse a causa dell’esalazione del fumo, e vista la gravità si e reso necessario l'intervento dell'elisoccorso, che è atterrato nei pressi del centro commerciale, per essere trasferito all'ospedale Canizzaro.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò e i Carabinieri.

Per qualche minuto la strada è rimasta chiusa al traffico.