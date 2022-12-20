BELPASSO. INCENDIO NELLA NOTTE, BRUCIA CANNA FUMARIA

Attimi di paura nella nottata di oggi, 20 Dicembre 2022 a Belpasso, quando ha fatto scattare l’allarme ai vigili del fuoco per un incendio, a prendere fuoco la canna fumaria di una abitazione. I resid...

Attimi di paura nella nottata di oggi, 20 Dicembre 2022 a Belpasso, quando ha fatto scattare l’allarme ai vigili del fuoco per un incendio, a prendere fuoco la canna fumaria di una abitazione.

I residenti hanno dato l'allarme poco dopo l'una è sul posto, in via Giovanni Pascoli , è intervenuto un equipaggio dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò.

Fortunatamente le fiamme sono state circoscritte anche se ci sono stati dei danni. Il lavoro dei vigili del fuoco e continuato per alcune ore per la le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area.

Fortunatamente non si registrano danni per le persone.