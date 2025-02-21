BELPASSO, INCENDIO SU SS192: CAMION CESTELLO AVVOLTO DALLE FIAMME, INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO

Un camion cestello ha preso fuoco questa mattina, 21 febbraio 2025, mentre percorreva la strada statale 192, non lontano dal bivio Jannarello, nel territorio di Belpasso. L'incidente è avvenuto intorn...

Un camion cestello ha preso fuoco questa mattina, 21 febbraio 2025, mentre percorreva la strada statale 192, non lontano dal bivio Jannarello, nel territorio di Belpasso.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10:30, suscitando momenti di paura per il conducente del mezzo.

Fortunatamente, l'autista è riuscito a mettersi in salvo uscendo dall'abitacolo prima che le fiamme distruggessero completamente il camion.

Immediatamente allertati, sul luogo dell'incidente sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco, che hanno svolto le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area, evitando che l'incendio si propagasse ulteriormente.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri, che hanno provveduto a regolare il traffico e a garantire la sicurezza durante le operazioni di soccorso.

Le cause che hanno scatenato il rogo sono ancora in fase di accertamento, ma fortunatamente non si registrano feriti tra le persone coinvolte.