BELPASSO. INCIDENTE , AUTO SI RIBALTA SU UN FIANCO , FERITI
FLASHGrave incidente questa mattina intorno alle ore 10 a Belpasso, all'incrocio tra la 4 traversa e la 2° retta levante.Per cause ancora non note, si sono scontrati una Ford Focus e una Renault, ques...
FLASH
Grave incidente questa mattina intorno alle ore 10 a Belpasso, all'incrocio tra la 4 traversa e la 2° retta levante.
Per cause ancora non note, si sono scontrati una Ford Focus e una Renault, quest,'ultima a causa del violento impatto si è ribaltata su un fianco.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò , per soccorrere le persone e mettere in sicurezza i veicoli,.
Sul posto due ambulanze per prestare i primi soccorsi, che fortunatamente secondo le primissime informazioni non sarebbero in grave condizioni.