BELPASSO. INCIDENTE , AUTO SI RIBALTA SU UN FIANCO , FERITI

17 luglio 2020 11:01
News
FLASH

Grave incidente questa mattina intorno alle ore 10 a Belpasso, all'incrocio tra la 4 traversa e la 2° retta levante.

Per cause ancora non note, si sono scontrati una Ford Focus e una Renault, quest,'ultima a causa del violento impatto si è ribaltata su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò , per soccorrere le persone e mettere in sicurezza i veicoli,.

Sul posto due ambulanze per prestare i primi soccorsi, che fortunatamente secondo le primissime informazioni non sarebbero in grave condizioni.

 

