BELPASSO. INCIDENTE , AUTO SI RIBALTA SU UN FIANCO , FERITI

FLASHGrave incidente questa mattina intorno alle ore 10 a Belpasso, all'incrocio tra la 4 traversa e la 2° retta levante.Per cause ancora non note, si sono scontrati una Ford Focus e una Renault, ques...

A cura di Redazione 17 luglio 2020 11:01

Condividi