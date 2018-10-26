95047

BELPASSO: INCIDENTE MORTALE IN UNA CAVA, MUORE 55ENNE

Un operaio 55enne è morto mentre stava lavorando in una cava di Belpasso, nei pressi del centro commerciale questa mattina.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato...

A cura di Redazione Redazione
26 ottobre 2018 11:59
BELPASSO: INCIDENTE MORTALE IN UNA CAVA, MUORE 55ENNE -
Belpasso
News
Condividi

Un operaio 55enne è morto mentre stava lavorando in una cava di Belpasso, nei pressi del centro commerciale questa mattina.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato dalle lastre di pietra lavica.

Sul posto i vigili del fuoco e due ambulanza del 118, le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047