BELPASSO: INCIDENTE MORTALE IN UNA CAVA, MUORE 55ENNE
A cura di Redazione
26 ottobre 2018 11:59
Un operaio 55enne è morto mentre stava lavorando in una cava di Belpasso, nei pressi del centro commerciale questa mattina.
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato dalle lastre di pietra lavica.
Sul posto i vigili del fuoco e due ambulanza del 118, le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri
IN AGGIORNAMENTO