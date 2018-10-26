BELPASSO: INCIDENTE MORTALE IN UNA CAVA, MUORE 55ENNE

Un operaio 55enne è morto mentre stava lavorando in una cava di Belpasso, nei pressi del centro commerciale questa mattina.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato...

A cura di Redazione 26 ottobre 2018 11:59

Condividi