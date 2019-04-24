BELPASSO: INCIDENTE ROTONDA VALCORRENTE
24 aprile 2019 19:05
***FLASH NEWS***
Incidente questo pomeriggio, intorno alle ore 18,30 nella rotonda di Valcorrente, nei pressi del centro commerciale.
Per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Municipale di Belpasso presente sul posto, si sono scontrati un furgone doblo e un Renault Master.
Per fortuna non si segnalano feriti gravi
Traffico fortemente rallentato
Sul posto l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.
IN AGGIORNAMENTO
