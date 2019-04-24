95047

BELPASSO: INCIDENTE ROTONDA VALCORRENTE

24 aprile 2019 19:05
***FLASH NEWS***

Incidente questo pomeriggio, intorno alle ore 18,30 nella rotonda di Valcorrente, nei pressi del centro commerciale.

Per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Municipale di Belpasso presente sul posto, si sono scontrati un furgone doblo e un Renault Master.

Per fortuna non si segnalano feriti gravi

Traffico fortemente rallentato

Sul posto l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per  la pulizia della strada invasa da detriti.

IN AGGIORNAMENTO

 

