BELPASSO, INCIDENTE SULLA 14ª STRADA: AUTO SI SCONTRANO, FORTUNATAMENTE NESSUN FERITO GRAVE

A cura di Redazione Redazione
08 gennaio 2025 19:33
News
Belpasso – È stata una giornata movimentata nel nostro comprensorio, segnata da un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di oggi, 8 gennaio 2025, intorno alle ore 16.Lo scontro è avvenuto sulla 14ª Strada e ha coinvolto due auto: una Fiat Bravo e una Renault Captur.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni raccolte, non si registrano feriti gravi.

Tuttavia, l'incidente ha causato disagi al traffico nella zona, rallentando la circolazione per diverse ore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle cause dello scontro.

