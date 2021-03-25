BELPASSO: INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE, SCONTRO TRA DUE AUTO, UN FERITO

FLASHGrave incidente questa sera a Belpasso in via Papa Giovanni Paolo II.Per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Municipale che è intervenuta sul posto si è verificato uno scontro che...

FLASH

Grave incidente questa sera a Belpasso in via Papa Giovanni Paolo II.

Per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Municipale che è intervenuta sul posto si è verificato uno scontro che ha coinvolto due autoveicoli, una Alfa Romeo ed una Renault Clio.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di uno scontro frontale, ferito il conducente della Clio che è stato immediatamente soccorso e trasportati in ospedale per le cure del caso.

Al momento non si conosce la prognosi.

Sul posto le forze dell’ordine, al fine di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.