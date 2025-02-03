BELPASSO. INCIDENTE SULLA SP 229/1: UN'AUTO FINISCE FUORI STRADA NELLA NOTTE DI SABATO

Sabato notte si è verificato un incidente sulla SP 229/1, la strada che collega la contrada Palazzolo al centro commerciale. Secondo le informazioni attualmente in nostro possesso, l'episodio ha coinv...

Sabato notte si è verificato un incidente sulla SP 229/1, la strada che collega la contrada Palazzolo al centro commerciale. Secondo le informazioni attualmente in nostro possesso, l'episodio ha coinvolto un solo veicolo, una Ford Fusion, il cui conducente, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo in maniera autonoma.

L'auto ha terminato la sua corsa nella campagna adiacente alla carreggiata, riportando gravi danni, come evidenziato dalle immagini disponibili. Non sono ancora note le condizioni del conducente né eventuali altri dettagli sulle circostanze che hanno portato all'incidente.

Le autorità competenti stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle indagini e sullo stato del conducente.