BELPASSO, INCIDENTE SULLA SP 56I: AUTO SI RIBALTA, CONDUCENTE FERITA

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 6:00 di questa mattina, lunedì 30 dicembre 2024, lungo la SP 56I, arteria che collega Belpasso a Camporotondo Etneo. Per cause ancora in corso di accertamento, una donna alla guida di un’Alfa Romeo Mito ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato finendo di traverso sulla carreggiata con le ruote all’aria.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi. Il personale del 118 ha prestato le prime cure alla conducente, che è riuscita ad uscire autonomamente dall’abitacolo capovolto. La donna è stata successivamente trasportata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione.

Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno messo in sicurezza l’auto per evitare ulteriori pericoli, e i carabinieri della locale compagnia, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La strada provinciale SP 56I è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e garantire la rimozione del veicolo incidentato.