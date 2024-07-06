BELPASSO. INCIDENTE SULLA SP 57: SCONTRO TRA MOTO E AUTO, CENTAURO FERITO
Nella serata di ieri, 05 Luglio 2024 un grave incidente si è verificato sulla SP 57, la strada che collega Paternò a Ragalna, nel territorio di Belpasso.
L'incidente ha coinvolto una moto Yamaha e una Peugeot 206, risultando in un violento scontro le cui cause sono ancora al vaglio delle autorità competenti.
Ad avere la peggio è stato il centauro alla guida della Yamaha, che è caduto rovinosamente a terra durante l'impatto. Nell'incidente, si è anche rotto il vetro posteriore della Peugeot 206.
Il motociclista ferito è stato prontamente soccorso dal personale del 118, giunto sul luogo del sinistro.
Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il centauro è stato trasferito all'ospedale per ulteriori accertamenti e le necessarie cure mediche. Al momento, non si conosce la gravità delle ferite riportate.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Le indagini proseguono per chiarire le cause dello scontro e attribuire eventuali responsabilità.
L'incidente ha causato disagi al traffico locale, con la strada temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.