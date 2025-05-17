BELPASSO. INCIDENTE SULLA SP160 TRA RAGALNA E NICOLOSI: AUTO CONTRO UN MURETTO

Un altro grave incidente stradale si è verificato questa mattina, 17 maggio 2025, intorno alle ore 06:30 lungo la Strada Provinciale 160, precisamente all’altezza di una curva nel tratto che collega R...

Un altro grave incidente stradale si è verificato questa mattina, 17 maggio 2025, intorno alle ore 06:30 lungo la Strada Provinciale 160, precisamente all’altezza di una curva nel tratto che collega Ragalna a Nicolosi, in territorio di Belpasso.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di una Mercedes ha improvvisamente perso il controllo del mezzo.

L’auto è andata a sbattere violentemente contro il muretto che delimita la carreggiata, terminando infine la sua corsa al centro della strada.

Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenuti i soccorsi. Il conducente, ferito nell’impatto, è stato assistito dai sanitari del 118 giunti tempestivamente sul posto e successivamente trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Al momento non si conoscono le sue condizioni né la prognosi.

Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestito la viabilità, che ha subito rallentamenti a causa del sinistro.

Le autorità stanno ora indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.