BELPASSO: INCIDENTE TRA UN MEZZO DEI VIGILI DEL FUOCO ED UN AUTOVETTURA, DUE FERITI - VIDEO

Incidente stradale ieri intorno alla mezzanotte lungo la SP 14 in territorio di Belpasso, nei pressi dello svincolo "zona industriale"

Si sono scontrate una Bmw e un mezzo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, le cause dello scontro non sono ancora state rese note, quanto accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, che dovranno ricostruire la dinamica del sinistro.

In seguito al violento impatto sono rimaste ferite due persone che viaggiavano a bordo dell’auto, per fortuna non avrebbero riportato gravi conseguenze

Sul posto un’ambulanza del 118, i Carabinieri ed una ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti.