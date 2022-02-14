BELPASSO: INCIDENTE VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTOVETTURE SULLA CIRCONVALLAZIONE , FERITI

FLASHUn violento scontro tra due veicoli si è verificato questa sera, 14 febbraio 2022, intorno alle ore 22.30 in via Papa Giovanni II strada che collega Belpasso a Nicolosi in territorio di Belpasso....

Un violento scontro tra due veicoli si è verificato questa sera, 14 febbraio 2022, intorno alle ore 22.30 in via Papa Giovanni II strada che collega Belpasso a Nicolosi in territorio di Belpasso.

Ad essere coinvolte due autovetture, una Audi A3 ed una Fiat Panda.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per dare i primi soccorsi alle persone coinvolte e mettere in sicurezza i mezzi.

Non si conosce, ancora la dinamica del sinistro ma dalle primissime informazioni ricevute pare che l'incidente è avvenuto frontalmente.

Ci sono secondo le prime informazioni tre feriti che sono stati soccorsi e trasportati dai sanitari del 118 all'ospedale per i controlli e le cure del caso, non avrebbero gravi ferite.

La strada in questo momento è chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Per tutti i rilievi del sinistro sono presenti i carabinieri della stazione di Paternò.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO