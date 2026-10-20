Belpasso, investe un cane e scappa: amputata una zampa, si cerca il responsabile

L'animale è stato trovato ferito sulla circonvallazione e soccorso dopo la segnalazione di alcuni cittadini. Ora cerca una famiglia che possa adottarlo.

BELPASSO – Un cane investito e abbandonato ferito lungo la circonvallazione di Belpasso. Il conducente del veicolo si sarebbe allontanato senza prestare soccorso, lasciando l'animale in gravi condizioni.

L'allarme è scattato nella mattinata di lunedì 19 ottobre, intorno alle 11.30, quando alcuni cittadini hanno notato il cane ferito e contattato il sindaco Carlo Caputo, che ha attivato la Polizia Municipale.

L'animale è stato recuperato e trasferito in una clinica veterinaria convenzionata, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Per salvargli la vita, i veterinari hanno dovuto amputargli una zampa.

Adesso il cane cerca una famiglia

Come spiegato da Maria Mazzaglia, dell'associazione Una mano per 4 zampe, il cane non potrà tornare a vivere in strada. In assenza di un'adozione, dovrà essere trasferito in un canile.

Si cerca il conducente che non si è fermato

Resta da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e l'identità del conducente, che al momento non è stato individuato. Non si esclude che l'investimento possa essere avvenuto diverse ore prima del ritrovamento.

Il Comune e le associazioni stanno valutando le iniziative necessarie per ricostruire l'accaduto, compresa la verifica delle eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Il responsabile, qualora identificato, rischia una sanzione per omissione di soccorso all'animale.

Intanto, per il cane salvato grazie alla segnalazione dei cittadini, si spera in un'adozione che possa garantirgli una nuova vita.