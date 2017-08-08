BELPASSO: L' "ECOINFIORATA" REALIZZATA CON I MATERIALI DI SCARTO - FOTO
Grazie al recupero dei materiali di scarto, l'associazione "Natura Creativa" in collaborazione con il comune di Belpasso ha realizzato una infiorata ecologica lunga ben 80 metri, davanti al Palazzo Bu...
A cura di Redazione
08 agosto 2017 10:03
Grazie al recupero dei materiali di scarto, l'associazione "Natura Creativa" in collaborazione con il comune di Belpasso ha realizzato una infiorata ecologica lunga ben 80 metri, davanti al Palazzo Bufali.
L'iniziativa nasce per sensibilizzare al riutilizzo di prodotti di scarto anche sotto forma artistica, al progetto sono state impegnate sei associazioni che si sono ispirate al tema della “luce” in omaggio alla patrona Lucia.
BELPASSO: L' "ECOINFIORATA" REALIZZATA CON I MATERIALI DI SCARTO - FOTO