BELPASSO: L' "ECOINFIORATA" REALIZZATA CON I MATERIALI DI SCARTO - FOTO

Grazie al recupero dei materiali di scarto, l'associazione "Natura Creativa" in collaborazione con il comune di Belpasso ha realizzato una infiorata ecologica lunga ben 80 metri, davanti al Palazzo Bu...

Grazie al recupero dei materiali di scarto, l'associazione "Natura Creativa" in collaborazione con il comune di Belpasso ha realizzato una infiorata ecologica lunga ben 80 metri, davanti al Palazzo Bufali.

L'iniziativa nasce per sensibilizzare al riutilizzo di prodotti di scarto anche sotto forma artistica, al progetto sono state impegnate sei associazioni che si sono ispirate al tema della “luce” in omaggio alla patrona Lucia.