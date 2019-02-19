BELPASSO: LICENZIAMENTI ALLA SIRTI, SINDACO MOTTA, VICINI AI LAVORATORI

Il sindaco, Daniele Motta, ha preso parte oggi pomeriggio a una manifestazione indetta dai lavoratori dello stabilimento Sirti Spa di contrada Rinaudo, a Belpasso.La protesta fa seguito all'annunciato...

La protesta fa seguito all'annunciato licenziamento, da parte dell'azienda, di oltre 800 dipendenti negli stabilimenti di tutta Italia.

Il primo cittadino si voluto unire alla contestazione, promossa da Fiom, Fim e Uilm, insieme all'assessore Salvo Pappalardo, in segno di solidarietà e vicinanza al personale locale e idealmente a tutti i dipendenti di Sirti.

"Siamo particolarmente vicini ai tanti lavoratori - ha dichiarato Motta - che rischiano di perdere il posto in seguito a una decisione inspiegabile e immotivata dei vertici societari della Sirti.

Abbiamo sempre considerato questa azienda come un fiore all'occhiello nella nostra Zona industriale e l'idea di perdere tale importante realtà ci coglie di sorpresa e ci pone davanti scenari molto preoccupanti per l'occupazione e per questo segmento dell'economia locale.

Dichiariamo la nostra piena disponibilità, come Amministrazione comunale, a stare al fianco dei dipendenti e a promuovere ogni azione utile ad affrontare la questione, a cominciare da un tavolo di concertazione in Municipio, nel quale trovare soluzioni insieme alle parti interessate.

Seguiremo attentamente e da vicino ogni sviluppo della situazione".