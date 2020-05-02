BELPASSO, LITE TRA VICINI: 72ENNE SPARA AL CONFINANTE
I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato un 72enne di Motta sant’Anastasia, perché responsabile di lesioni personali aggravate.I militari erano stati telefonicamente avvertiti di una l...
I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato un 72enne di Motta sant’Anastasia, perché responsabile di lesioni personali aggravate.
I militari erano stati telefonicamente avvertiti di una lite in corso in C.da Mandorlo tra i proprietari di due fondi agricoli confinanti e che, in particolare, uno di essi era armato di una pistola.
Subito accorsi i militari hanno bloccato i due contendenti uno dei quali, un 70enne in particolare, era stato attinto allo zigomo sinistro da un proiettile in piombo sparato da una pistola da soft air -effettivamente trovata in terra- quindi ancora percosso mentre era a terra dall’ avversario 72enne.
Il ferito, poi trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale “SS. Salvatore” di Paternò, è stato trovato affetto da “ematoma sullo zigomo sinistro ed escoriazione sottomentoniere”.
Le motivazioni dell’aggressione sono da addebitare alle frequenti liti tra i due proprietari per questioni di confini territoriali dei loro attigui fondi agricoli.
L’arrestato, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari.