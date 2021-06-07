BELPASSO: MACCHINA NELLA SCARPATA SULLA SP4, MA L'INCIDENTE ERA AVVENUTO IN NOTTATA - LE FOTO

Un’auto ribaltata in una scarpata ha fatto vivere momenti di apprensione, oggi pomeriggio intorno alle 15, sulla Sp 4 tra Belpasso e Nicolosi.Alcuni passanti, infatti, hanno visto una Fiat Grande Punt...

Un’auto ribaltata in una scarpata ha fatto vivere momenti di apprensione, oggi pomeriggio intorno alle 15, sulla Sp 4 tra Belpasso e Nicolosi.

Alcuni passanti, infatti, hanno visto una Fiat Grande Punto ribaltata tra i rovi di una scarpata e immediatamente hanno dato l’allarme. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di S.G. Galermo, una ambulanza del 118 e una pattuglia di carabinieri, ma oltre alla vettura non hanno trovato tracce di feriti o degli occupanti della vettura.

Un mistero che ha avuto l’epilogo dopo un po', quando un signore, residente a Misterbianco, si è presentato sul luogo dell’incidente, dichiarando di essere il proprietario della vettura, e che l’incidente era avvenuto durante la notte, intorno alle 4, e che lui stesso, dopo essere uscito dalla vettura incolume, l’aveva abbandonata per recuperarla dopo.

L’uomo è stato ugualmente visitato dai sanitari del 118.

Sull'accaduto indagano i carabinieri di Paternò.