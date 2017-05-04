BELPASSO: MAFIA ED ESTORSIONI ORDINANZA PER 15 PERSONE I DETTAGLI E LE FOTO

Su delega di questa Procura Distrettuale, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per...

Su delega di questa Procura Distrettuale, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 15 soggetti, ritenuti appartenenti al “gruppo di Belpasso”, operante prevalentemente nel Comune di Belpasso, quale articolazione territoriale della famiglia di Cosa Nostra catanese Santapaola - Ercolano, capeggiata da NAVARRIA Carmelo Aldo, un tempo uomo di fiducia a disposizione di PULVIRENTI Giuseppe “U Malpassotu”, braccio armato di Nitto Santapaola. Agli indagati sono stati contestati, a vario titolo, i reati di associazione di tipo mafioso, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina, sequestro di persona, danneggiamento seguito da incendio, riciclaggio e favoreggiamento personale, con l’aggravante del metodo mafioso.

L’indagine, denominata “Araba Fenice”, iniziata dal Nucleo Investigativo di Catania nel 2015, veniva avviata mediante attività tecniche e controlli sul territorio (successivamente riscontrati dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia) allo scopo di monitorare le attività del sodalizio criminale e dei suoi associati dopo la scarcerazione del NAVARRIA il quale, in data 23 giugno 2014, veniva rimesso in libertà avendo scontato la pena definitiva di ventisei anni e mezzo di reclusione per sei omicidi (pena dell’ergastolo poi ridotta a trent’anni e infine a ventisei anni e mezzo di reclusione).

Nel corso delle indagini si accertava che in effetti il NAVARRIA era tornato pienamente operativo al comando del “gruppo” mafioso alle dirette dipendenze di SANTAPAOLA Francesco, tratto in arresto dai Carabinieri nell’aprile del 2016 nell’ambito dell’indagine Kronos quale reggente dell’organizzazione mafiosa Santapaol-Ercolano.

Nonostante la lunga carcerazione, durante la quale aveva percepito lo “stipendio” e aveva continuato a guidare il gruppo di Belpasso attraverso i propri generi (PRESTI Gianluca e PREZZAVENTO Stefano), il ritorno del NAVARRIA nel suo territorio, rappresentava l’occasione per riaffermare il proprio ruolo di referente locale della suddetta organizzazione mafiosa con il fattivo contributo della moglie PARATORE Patrizia, destinataria anche lei di

Misura cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 416bis c.p. La stessa, con la consapevolezza di aderire ai programmi ed agli scopi del sodalizio, ne favoriva l’esistenza e la

Realizzazione delle finalità criminali, mettendosi a disposizione del marito e degli altri associati organizzando incontri, recapitando comunicazioni, favorendo la latitanza del genero PREZZAVENTO Stefano e, dopo l’arresto del marito, preoccupandosi delle sorti degli affiliati detenuti.

Le indagini hanno permesso di evidenziare le dinamiche operative del gruppo criminale per il controllo del territorio, mediante la realizzazione di reati contro il patrimonio, ricostruendo gli affari illegali del clan, nonché la responsabilità degli affiliati in ordine alla consumazione di due rapine con sequestro di persona, commesse a Belpasso il 14 gennaio ed il 3 febbraio 2015 in danno di autotrasportatori del settore alimentare, nonché di estorsioni nei confronti di imprenditori locali anche con danneggiamenti dei beni mobili aziendali, sempre per agevolare l’organizzazione mafiosa d’appartenenza.

Nel corso dell’attività investigativa e a riscontro dell’ipotesi accusatoria, il 20 novembre e 10 dicembre 2015, venivano arrestati 10 affiliati per estorsione pluriaggravata commessa dall’ottobre 2014 fino al 19 novembre 2015 in danno della ditta “Lavica Marmi s.r.l” di Belpasso, i cui titolari erano stati costretti a corrispondere il pagamento di una somma di 600 euro al mese a titolo di “pizzo”. Inoltre, il 22 marzo 2017, veniva fatta piena luce sulla scomparsa dell’imprenditore agrumicolo di Paternò CAPONNETTO Fortunato, con l’esecuzione di misure cautelari in carcere nei confronti del NAVARRIA e di altri 3 affiliati per i delitti di omicidio e distruzione di cadavere avvenuti in Belpasso l’8 aprile 2015, delitti il cui movente consisteva nel rifiuto della vittima di sottostare alle pressanti richieste estorsive cui era sottoposto, rifiutandosi di assumere il NAVARRIA presso la propria azienda e licenziando la moglie di quest’ultimo, in precedenza assunta fittiziamente proprio su imposizione del NAVARRIA, nonché in dissidi insorti con appartenenti ad altra associazione mafiosa a causa di un debito contratto da un congiunto della vittima per il quale il NAVARRIA avrebbe fatto da garante.

Dei 15 provvedimenti cautelari eseguiti (9 misure di custodia cautelare in carcere e 6 misure di obbligo di presentazione alla PG), 6 sono stati notificati in carcere nei confronti di altrettanti indagati già detenuti.

Elenco indagati:

Gaetano DORIA, cl. 1969, già detenuto casa circondariale di Siracusa.

Michele LA ROSA, cl.1971, associato casa circondariale di “Catania Bicocca”.

Rosario LA ROSA, cl.1978, associato casa circondariale di “Catania Bicocca”.

Carmelo Aldo NAVARRIA, cl.1962, già detenuto casa circondariale di Siracusa.

Patrizia PARATORE, cl.1966, associata casa circondariale di “Catania Piazza Lanza”.

Gianluca PRESTI, cl. 1981, già detenuto casa circondariale di “Catania-Bicocca”.

Mirko PRESTI, cl. 1987, già detenuto casa circondariale di Siracusa.

Antonino PREZZAVENTO, cl.1970, già detenuto casa circondariale di Siracusa.

Stefano PREZZAVENTO, cl.1985, già detenuto casa circondariale di Siracusa.

Carmelo Salvatore ASERO, cl.1957, sottoposto alla misura cautelare della presentazione alla P.G.

Simonetta BATTAGLIA, cl. 1962, sottoposta alla misura cautelare della presentazione alla P.G.

Concetta FICHERA, cl.1965, sottoposta alla misura cautelare della presentazione alla P.G.

Claudio GRASSO, cl.1975, sottoposto alla misura cautelare della presentazione alla P.G.

Salvatore LEOTTA, cl.1964, sottoposto alla misura cautelare della presentazione alla P.G.

Giuseppe NICOSIA, cl.1962, sottoposto alla misura cautelare della presentazione alla P.G.