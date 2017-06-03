BELPASSO: MAXI PIANTAGIONE DI MARIJUANA DUE PERSONE ARRESTATE

COMUNICATO DEI CARABINIERI I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato Sebastiano Simone Giliberto, 35ennne, e Davide La Rosa, 34enne, entrambi del luogo, già sottoposti agli arresti domi...

COMUNICATO DEI CARABINIERI

I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato Sebastiano Simone Giliberto, 35ennne, e Davide La Rosa, 34enne, entrambi del luogo, già sottoposti agli arresti domiciliari, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Catania.

I predetti dovranno scontare la pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione poiché condannati per coltivazione illecita di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di armi e munizioni, reato commesso a Belpasso il 22 settembre 2015. In quella circostanza i due furono arrestati unitamente ad altri quattro individui poiché sorpresi in contrada Edera all’interno di un terreno agricolo intenti alla coltivazione di piante di canapa indiana. Durante l’operazione i militari rinvennero e sequestrarono oltre mezza tonnellata di droga (500 piante di canapa indiana), un fucile semiautomatico marca Franchi cal. 12, detenuto illegalmente, 22 cartucce del medesimo calibro, due bilance, delle quali una di precisione ed una macchina trituratrice.

Gli arrestati sono stati associati nel carcere di Piazza Lanza, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.