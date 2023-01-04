BELPASSO. MISTERIOSO INCIDENTE, AUTO ABBANDONATA AI BORDI DELLA CARREGGIATA

Misterioso incidente stradale sulla SP3iii strada che collega il comune di Belpasso con Camporotondo Etneo.Una vettura, una Lancia Ypsilon è stata infatti ritrovata questa mattina, 04 Gennaio 2022.La...

Misterioso incidente stradale sulla SP3iii strada che collega il comune di Belpasso con Camporotondo Etneo.

Una vettura, una Lancia Ypsilon è stata infatti ritrovata questa mattina, 04 Gennaio 2022.

La macchina presentava la parte anteriore completamente distrutta, ma non vi era traccia del guidatore.

Probabilmente il mezzo, dopo un incidente, è stato lasciato in mezzo alla strada senza che venissero contattate le forze dell’ordine.

Sul posto questa mattina si sono presentati gli uomini della Polizia Locale di Belpasso che hanno avviato le indagini del caso per riuscire a capire a chi appartiene il mezzo e cosa sia realmente successo.