Belpasso. Nasconde la droga nel casco, arrestato 19enne di Misterbianco

Nell’ambito di una serie di servizi finalizzati al controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Catania, in particolare alla prevenzione e repressione dei reati connessi agli stupefacenti, primaria fonte di guadagno della criminalità organizzata, i Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato per “detenzione ai fini spaccio di droga”, un 19enne misterbianchese.

In particolare, durante i controlli alla circolazione stradale su via Mongibello, i Carabinieri della locale Stazione hanno visto giungere a distanza un giovane a bordo di uno scooter che ha subito mostrato un atteggiamento sospetto.

Nello specifico il giovane, infatti, alla guida del ciclomotore ha prima frenato di botto, rallentando la sua marcia, e poi tentennando, ha proseguito oltrepassando i militari operanti, già impegnati in un altro controllo.

Gli investigatori, però, non hanno voluto sottovalutare il loro intuito quindi, dopo aver mandato via l’automobilista, sono subito partiti per fermare il giovane che hanno immediatamente raggiunto e bloccato.

Sin dal primo momento, il 19enne si è mostrato ostile e contrariato dal controllo da parte dei Carabinieri, rifiutandosi, inoltre, di indicare i motivi della sua presenza in quel centro.

Oltretutto, sebbene inviato più volte, dai militari dell’Arma, a scendere dal mezzo, si ostinava a rimanerci sopra e a non togliersi il casco, nonostante la temperatura fosse molto elevata.

Sempre più sospettosi, i militari hanno quindi dato il via alla perquisizione trovando, proprio all’interno del casco che non voleva togliere, diverse dosi di marijuana, già confezionate in bustine di nylon e pronte per essere vendute.

Inoltre, nella tasca dei pantaloni, gli operanti hanno anche rinvenuto la somma in contanti di 70,00 €, sicuro provento dell’attività di spaccio.

Tutta la droga e i soldi sono stati sequestrati ed il pusher è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.