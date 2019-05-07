I Carabinieri della Compagnia di Paternò, collaborati dai colleghi di Belpasso, hanno arrestato nella flagranza, Rosario Laudani, 44 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo s...

I Carabinieri della Compagnia di Paternò,

BELPASSO: NASCONDEVA IN CASA MEZZO CHILO DI “FUMO”: PUSHER IN MANETTE

collaborati dai colleghi di Belpasso, hanno arrestato nella flagranza, Rosario Laudani, 44 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Una breve ma proficua attività info-investigativa ha condotto degli uomini del Nucleo Operativo nell’abitazione dell’uomo luogo in cui, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati:

500 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione nonché diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.