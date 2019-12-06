Grazie al prezioso apporto dei Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno potuto arrestare nella flagranza il 57enne...

Grazie al prezioso apporto dei Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno potuto arrestare nella flagranza il 57enne Antonino Mantineo di Belpasso, poiché ritenuto responsabile di detenzione di armi clandestine e relativo munizionamento.

Durante una delle numerose battute eseguite dalla speciale unità dell’Arma nelle zone rurali della provincia etnea, finalizzate alla ricerca di armi e droga, i militari, avendo avuto accesso nella proprietà del reo, ubicata in contrada Pezza del Medico, agro del comune di Belpasso, l’hanno perquisita da cima a fondo fino a rinvenire e sequestrare le seguenti armi e munizioni:

1 fucile tipo doppietta cal. 12 con la matricola resa illeggibile, 32 cartucce marca remington calibro 12 a pallettoni, nonché una cartucciera.

BELPASSO, NASCONDEVA NEL CASOLARE UN’ARMA CLANDESTINA E DELLE MUNIZIONI

Il fucile, in ottimo stato di conservazione, nei prossimi giorni sarà inviato agli esperti del R.I.S. di Messina per essere sottoposto ad esami di natura tecnico-balistici che potrebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in pregresse azioni criminose

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.