BELPASSO. NONNA LUCIA COMPIE 100 ANNI: L'ABBRACCIO DEL SINDACO E DELLA SUA FAMIGLIA

“Sono stato davvero onorato di essere andato a trovare la signora Lucia Tiburzio, proprio nel giorno del suo compleanno e onomastico, per portarle i miei auguri personali e quelli dell'Amministrazione che rappresento.

Ho trovato una nonna felice e avvolta dall'affetto dei suoi figli, nipoti e pronipoti”, dichiara il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo, brindando al centesimo compleanno della Sig.ra Lucia Tiburzio, nata a Leonforte (EN) il 13 dicembre 1924 e trasferitasi a Belpasso venti anni fa.

Il sindaco le ha fatto dono di una targa ricordo e di un omaggio floreale, a nome di tutta l’Amministrazione comunale.

“È sempre emozionante festeggiare compleanni così importanti. Mi complimento con tutta la sua numerosa famiglia, li ho sentiti uniti e mi hanno accolto con gioia.

Mi hanno anche raccontato che nonna Lucia è stata una donna sempre dedita alla famiglia, con quattro figli (tre femmine e un maschio), tredici nipoti, diciannove pronipoti e sette pro-pronipoti; cinque generazioni che vivono in tutte le parti del mondo.

Porgo ancora i miei migliori auguri a nome di tutta la Città di Belpasso e le auguro di trascorrere mille giornate piene di serenità, circondata dall'amore della famiglia e delle persone care”, conclude il sindaco Caputo.