Belpasso, oltre 80 volontari ripuliscono la città: raccolte più di 4 tonnellate di rifiuti

Plastic Free mobilita cittadini, famiglie e associazioni: rimossi oltre 4 mila chili di rifiuti dal territorio di Belpasso.

Grande partecipazione nella mattinata di domenica 24 maggio 2026 a Belpasso per la giornata di pulizia ambientale promossa da Plastic Free Onlus. Circa 80 volontari hanno raggiunto Viale Lunghe, luogo del ritrovo prestabilito, prendendo parte attivamente all’iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente, al recupero del decoro urbano e alla sensibilizzazione civica.

L’evento, organizzato da Antonino Giuffrida, referente provinciale Plastic Free Catania, e Francesca Di Raimondo, referente locale Plastic Free Belpasso, ha registrato una straordinaria partecipazione dei dipendenti dell’azienda Bruno Euronics che, insieme ai propri figli e alle rispettive famiglie, hanno aderito numerosi all’iniziativa.

Circa 60 unità provenienti dal gruppo Bruno Euronics hanno preso parte alle attività di raccolta, offrendo un importante esempio di responsabilità sociale e partecipazione concreta alla tutela del territorio. Una presenza significativa che ha contribuito in maniera determinante al successo della manifestazione, trasformando la giornata in un forte momento di aggregazione tra famiglie, volontari, associazioni e cittadini.

Importanti i risultati raggiunti nel corso della mattinata grazie all’impegno dei partecipanti:

24 sacchi di vetro per un totale di 432 kg;

8 sacchi di carta per un totale di 48 kg;

50 sacchi di rifiuti indifferenziati per un totale di 2.250 kg;

47 sacchi di plastica per un totale di 360 kg;

rifiuti ingombranti per un totale di 1.050 kg;

1 sacco di RAEE per un totale di 9 kg.

Il totale complessivo dei rifiuti raccolti ammonta a 4.149 kg, oltre 4 tonnellate sottratte all’ambiente e restituite al corretto ciclo di smaltimento e recupero.

Nel corso dell’evento hanno rilasciato dichiarazioni e contributi istituzionali Diego Crisafulli, amministratore delegato di Bruno Euronics, Chiara Guglielmino del gruppo Scout Belpasso 2, Salvatore Cocina, dirigente generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana, Aurora Lipera, portavoce del sindaco Carlo Caputo, Gianvito Maugeri, presidente dell’associazione Giovani Volontari Formazione Emergenza, e Daniele dell’associazione D.O.N.A.

“L’elevata partecipazione registrata dimostra quanto sia importante costruire una rete tra cittadini, aziende, associazioni e istituzioni. La presenza massiccia dei dipendenti Bruno Euronics e delle loro famiglie rappresenta un esempio concreto di sensibilità ambientale e senso civico”, dichiarano gli organizzatori.

L’iniziativa si è svolta con la collaborazione delle associazioni del territorio, con il supporto di Euronics Bruno e con il patrocinio del Comune di Belpasso, riconosciuto Comune Plastic Free per il terzo anno consecutivo.

Le attività di volontariato ambientale promosse da Plastic Free si inseriscono nei principi sanciti dall’articolo 9 della Costituzione italiana, modificato dalla Legge Costituzionale n. 1/2022, che riconosce la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentali della Repubblica. Inoltre, tali iniziative contribuiscono agli obiettivi previsti dal Decreto Legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), che disciplina la tutela ambientale e la corretta gestione dei rifiuti.