Ottimi risultati per l'A.S.D. Libellule di Belpasso della prof.ssa Giusy di Maio, che domenica 11 marzo presso il Pala Volcan di Acireale si è aggiudicata due podi classificandosi rispettivamente al 2°posto regionali conquistandosi così l'accesso alle nazionali che si svolgeranno il 16 giugno a Salerno nelle gare di campionato regionale di ginnastica artistica organizzate dal comitato A.S.C.

La prima squadra a classificarsi è stata la categoria individuale Juniores composta da Nicolo' La Mela, Roberta Floresta, Greta Zimbone e Giulia Giampiccolo. la seconda squadra classificata per la categoria allieve composta da Simone Conti, Manuela Caruso, Elisa Fiore, Veronica Liotta, Vittoria Carminati, Federica Faja, Marika Ponte e Martina Mocciaro.

Tutto ciò reso possibile dalla caparbietà degli atleti e grazie al duro lavoro e all'esperienza ventennale della prof.ssa Giusy Di Maio che da diversi anni opera nell'ambito della ginnastica artistica promuovendo il nome della città di Belpasso nelle diverse competizioni regionali e nazionali.

BELPASSO: Ottimo successo per l 'A.s.d. Libellule di Belpasso