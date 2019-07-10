BELPASSO: PAURA PER UN INCENDIO, A FUOCO PARCHEGGIO DI MEZZI

Un vasto incendio si è sviluppato intorno alle ore 14 a Belpasso all'ingresso del paese nei pressi del campo sportivoUn incendio di sterpaglie e vegetazione, divampato per motivi ancora da chiarire in...

Un incendio di sterpaglie e vegetazione, divampato per motivi ancora da chiarire in un terreno che ha coinvolto, un deposito di mezzi.

Gravissimi i danni anni, ad andare a fuoco una decina di automezzi, una imbarcazione, un camion e quattro roulotte.+

Alte le fiamme, ed una densa nube di fumo nero, ben visibile a km di distanza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano, la protezione Civile di Belpasso, i Carabinieri e la Polizia Municipale locale che ha regolato il traffico per consentire ai Vigili del Fuoco di operare in sicurezza

