BELPASSO. PERDE IL CONTROLLO DELLA MOTO E VA A SBATTERE CONTRO UN PALO: MORTO 40ENNE

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Belpasso nel pomeriggio di oggi, 24 settembre 2024, quando Salvo Laudani, 40enne della zona, ha perso la vita mentre era a bordo della sua moto Honda.

L’incidente è avvenuto in via Papa Giovanni Paolo II e le prime ricostruzioni suggeriscono che il centauro abbia perso il controllo del mezzo, scivolando sull'asfalto per diversi metri prima di impattare violentemente contro un palo. A differenza di quanto riportato inizialmente, sembra che si tratti di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altre vetture.

Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, giunti sul luogo con un'ambulanza, e dell'elisoccorso proveniente dall’ospedale Cannizzaro. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, Salvo Laudani è deceduto durante il trasporto verso il punto di atterraggio dell'elicottero, situato all'interno dello stadio comunale.

Le autorità locali hanno prontamente chiuso la strada per consentire i rilievi necessari a determinare l'esatta dinamica dell'incidente e per facilitare le operazioni di soccorso.

Le indagini sono ancora in corso per accertare le cause esatte dello scontro.

La notizia della sua morte ha suscitato una forte reazione tra amici e familiari, molti dei quali hanno condiviso i loro ricordi su social media. Anthony, un amico, ha scritto: "Che straziante notizia che arriva. Ti ricorderò sempre sorridente, mbare Salvo Laudani. Mi dispiace tantissimissimo… Veglia sulla tua famiglia e i tuoi figli!! Rip."

La comunità di Belpasso si unisce nel dolore per la perdita di un uomo amato e rispettato.