BELPASSO: PIANTE DI CANNABIS COLTIVATE IN UN TERRENO: UN DENUNCIATO

I Carabinieri della Stazione di Belpasso, con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Sicilia e del Nucleo Cinofili di Nicolosi hanno deferito un 28enne catanese in quanto gravemente indiziato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata i militari, all’esito di una pregressa attività info investigativa, si sono presentati presso il terreno di proprietà del giovane in via Cairoli. Durante le attività di ricerca effettuate all’interno dell’agro i militari hanno rinvenuto complessivamente 8 piante di cannabis indica (marijuana), che il giovane ha confermato essere coltivata da lui, tra cui una alta circa 130 cm con infiorescenze.

Nelle immediate vicinanze del luogo dove sono state trovate le piante è stata rinvenuta altresì una serra vuota ma già predisposta ed attrezzata con un piccolo impianto fotovoltaico che, verosimilmente, il giovane avrebbe utilizzato per “specializzare” la coltivazione.

Le ricerche estese all’abitazione hanno fornito altri riscontri con il rinvenimento di concimi vari per piante ed un armadio con regolatore di umidità per l’essiccazione.