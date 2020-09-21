BELPASSO: PROBABILE CASO DI CONTAGIO IN UNA SCUOLA, IL COMUNICATO DEL SINDACO

Probabile caso di contagio nella scuola Giovanni Paolo II di Piano Tavola, che ha subito scatenato le proteste di tanti genitori. Ma alle critiche, giunte anche alla nostra redazione, ha risposto il s...

Probabile caso di contagio nella scuola Giovanni Paolo II di Piano Tavola, che ha subito scatenato le proteste di tanti genitori. Ma alle critiche, giunte anche alla nostra redazione, ha risposto il sindaco di Belpasso, Daniele Motta, con un messaggio sulla sua pagina Facebook in cui spiega chiaramente la situazione. Inoltre, il sindaco, parla della situazione contagi a Belpasso salita a 8 casi. Di seguito il testo riguardante la scuola:

“Ma davvero qualcuno pensa che esporremmo i cittadini ad una qualsiasi sorta di rischio?

Sabato, quando ho saputo del contagio della prof.ssa della scuola "Giovanni Paolo II" di Piano Tavola, in continuo collegamento tra Prefettura e ASP e soprattutto con l' approvazione di quest'ultima, abbiamo deciso di sanificare la scuola, così facendo, ci ha assicurato l'ASP, i seggi elettorali sarebbero stati sicuri, e così abbiamo fatto, senza dover ricorrere ad un cambio di sede. Posto che la prof.ssa contagiata non risulta residente nel nostro comune, attualmente l'ASP e la dirigenza scolastica sono impegnati nella mappatura del contagio. A breve vi daremo aggiornamenti sulle decisioni che prenderemo al riguardo”.