BELPASSO: RAPINA IN UNA FARMACIA IERI SERA

Una rapina è stata perpetrata ieri sera, il 22 Marzo 2024, intorno alle 20, in una farmacia sita in via Roma a Belpasso.

Secondo le prime informazioni disponibili, un individuo armato di coltello e con il volto coperto sembra essere l'artefice del crimine. L'uomo avrebbe minacciato il personale della farmacia, costringendoli a consegnare del denaro, prima di dileguarsi a piedi tra le strade circostanti.

Al momento, non si dispone di dati precisi sul valore del bottino sottratto durante il raid.

Tuttavia, le autorità competenti, i Carabinieri di Belpasso e la Compagnia di Paternò, hanno avviato indagini per identificare e catturare l'individuo responsabile della rapina.