BELPASSO: RAZZIA MERCE IN UN DEPOSITO DI CONTRADA MAZZAGNA, ARRESTATO.
I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza un disoccupato belpassese di 23 anni, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.
Il giovane ladro è stato sorpreso dalla pattuglia mentre caricava in auto alcuni colli di merce (piastrelle per rivestimenti) rubata poco prima all’interno del deposito della ditta “C.B.S. Group S.r.l.”, dove si era introdotto praticando un foro nella parete del capannone.
La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita agli aventi diritto mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.