BELPASSO: RAZZIANO DEPOSITO DEL “GRUPPO ABATE”: FERMATO UNO DE LADRI
I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato nella flagranza il 53enne catanese Sebastiano Chiarenza, poiché ritenuto responsabile del concorso in furto aggravato.
Quel furgone carico di forni industriali ancora sigillati, piazzato nei pressi del deposito del Gruppo Abate, ubicato in via Rinaudo a Belpasso, ha insospettito i militari di pattuglia i quali, entrati dentro il capannone hanno scoperto i ladri intenti a continuare l’opera di razzia del deposito. Uno dei ladri è stato bloccato ed ammanettato mentre gli altri due sono riusciti a fuggire scavalcando la recinzione.
La refurtiva, del valore di oltre 20.000 euro, è stata interamente recuperata e restituita agli aventi diritto, mentre il furgone è stato posto sotto sequestro.
L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari. Sono in corso degli approfondimenti investigativi rivolti alla identificazione dei correi