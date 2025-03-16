BELPASSO. RIAPERTE LE RAMPE IMMISSIONE SS121 - ZONA INDUSTRIALE BELPASSO.

“Obiettivo raggiunto prima dei tempi previsti.Lo avevamo preannunciato: apertura questa mattina e così è stato. Da ieri le rampe di immissione che dalla zona industriale di Belpasso – via Valcorrente...

Lo avevamo preannunciato: apertura questa mattina e così è stato. Da ieri le rampe di immissione che dalla zona industriale di Belpasso – via Valcorrente portano alla SS121, sono nuovamente aperte al traffico.

Abbiamo cercato di velocizzare al massimo per ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti, per rendere più fluida la viabilità nelle aree limitrofe e per evitare di ingolfare la frazione di Piano Tavola.

Un lavoro necessario, rinviato per decenni, ma che ora ci ha consegnato una strada più sicura.

Sono davvero soddisfatto.

Il prossimo obiettivo è dotare le rampe di una illuminazione migliore”, dichiara il Sindaco di Belpasso, Carlo Caputo.

La strada in questione era di competenza Regionale e ceduta al Comune di Belpasso nel 2020.

L’intervento ha interessato la scerbatura e sgombero rifiuti, rimozione dell'asfalto ammalorato, scarifica, posa in opera di asfalto, binder e tappetino di usura, rifacimento della segnaletica orizzontale.

Sempre su via Valcorrente, l’amministrazione è intervenuta installando uno spartitraffico e, dove si presentavano depressioni e rigonfiamenti (probabilmente dovuti a cedimenti del terreno del vecchio sottofondo stradale, a causa dell’elevato traffico veicolare soprattutto di mezzi pesanti), è stato effettuato un "taglio" della pavimentazione, con rimozione della parte dissestata e applicazione del bitume per riempire gli avvallamenti.