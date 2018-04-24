BELPASSO: Riconosciuto ed arrestato per estorsione in concorso

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Verga hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica del Tribunale di Catania nei confronti di Alfio Licciardello, 56nne di Belpasso.

L’uomo, rintracciato a Belpasso, è stato riconosciuto colpevole di estorsione in concorso, reato commesso dal novembre 2013 ad aprile 2014 e dovrà espiare la pena complessiva di 1 anno, 1 mese e 26 giorni di reclusione.

L’arrestato, espletate le formalità di rito è stato associato nel carcere di Catania Piazza Lanza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.