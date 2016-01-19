Belpasso, ritrovato il 90enne dato per disperso

L’uomo ha passato la notte nelle campagne vicine. Si era allontanato da casa nel pomeriggio di ieri: fondamentale il contributo dell'unità cinofila dei carabinieri.

95047.it AGGIORNAMENTO. E' stato ritrovato sano e salvo il 90enne che ieri si era allontanato da casa. Ha passato la notte senza far ritorno ed è stato ritrovato dai carabinieri con il supporto dell'unità cinofila: ai militari ha spiegato di essere "andato a verdure". Sulla via del ritorno, questa mattina, saltando un muretto è caduto finendo col ferirsi. E' stato, tuttavia, ritrovato - per fortuna - questa mattina attorno alle 10.

IL RACCONTO. Si è allontanato da casa ieri pomeriggio attorno alle 16 e da allora non ha fatto più ritorno. Si cerca il 90enne belpassese Gaetano Iraci, uscito senza ritornare dalla sua casa di via Santa Maria di Licodia a Belpasso: l’uomo soffre di fuori di memoria. La moglie, ieri, lo aveva momentaneamente lasciato da solo per andare a sbrigare una commissione: a denunciarne la scomparsa ai carabinieri è stata la figlia. L’uomo è alto 1 metro e 65 centimetri, corporatura normale, capelli brizzolati. Al momento dell’allontanamento indossava un pantalone di colore blu, un golfino grigio-verde ed una giacca di colore beige chiaro. Le ricerche dei militari proseguono.