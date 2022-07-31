BELPASSO, RUBA 200 EURO DI LIQUORI E POI FORNISCE FALSE GENERALITÀ

I carabinieri della Stazione di Belpasso hanno denunciato una 34enne catanese in quanto gravemente indiziata di furto aggravato e falsa attestazione a pubblico ufficiale sull’identità.Nella scorsa ser...

I carabinieri della Stazione di Belpasso hanno denunciato una 34enne catanese in quanto gravemente indiziata di furto aggravato e falsa attestazione a pubblico ufficiale sull’identità.

Nella scorsa serata i carabinieri sono intervenuti in un negozio di generi alimentari e non, ubicato all’interno di un centro commerciale, in quanto il responsabile del negozio ha chiesto telefonicamente l’intervento delle forze dell’ordine, tramite il 112 Numero Unico Emergenza, per un furto perpetrato nel suo negozio.

I militari, tempestivamente sopraggiunti all’interno dell’attività commerciale indicata, hanno trovato ad attenderli il responsabile e un addetto alla sicurezza che, nella circostanza, era riuscito a intercettare e trattenere la 34enne dopo che la stessa, pochi attimi prima, era riuscita a fare scorta di liquori e altri prodotti, cercando di “guadagnare” l’uscita senza dover affrontare l’incombenza del pagamento alle casse.

Tutti i prodotti rubati, del valore complessivo di 215 euro, sono stati restituiti dai militari al responsabile del punto vendita.

La donna ha tuttavia aggravato la propria situazione allorquando i carabinieri le hanno chiesto le generalità e di esibire altresì un documento d’identità.

Infatti, la 34enne ha dapprima riferito di non essere in possesso di documenti d’identità, quindi ha scritto su un foglio le generalità, risultate essere non veritiere.