Belpasso, ruba capi d’abbigliamento per quasi 200 euro al centro commerciale: denunciata 37enne

Sorpresa a rubare capi d’abbigliamento all’interno del centro commerciale, una 37enne, residente in provincia di Messina, è stata denunciata dai Carabinieri della Stazione di Belpasso per furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento è scattato nel tardo pomeriggio, quando i Carabinieri, impegnati in un servizio di pattuglia nell’area commerciale, sono stati allertati dal personale di vigilanza di un negozio della galleria.

Gli addetti, infatti, avevano notato una donna uscire con fare sospetto dallo store e dirigersi rapidamente verso le scale mobili che portano all’uscita.

L’immediato intervento dei militari dell’Arma ha permesso di individuare la sospettata nei pressi del parcheggio, dove è stata fermata e perquisita.

Nello zaino che portava sulle spalle, i Carabinieri hanno effettivamente trovato diversi capi d’abbigliamento da donna, per un valore complessivo di quasi 200 euro, risultati asportati poco prima dal punto vendita in questione, del quale avevano ancora le etichette.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, la 37enne è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato e la merce rubata è stata restituita.