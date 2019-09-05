I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 33enne Carmelo FRANCARDO di Belpasso, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P....

BELPASSO: RUBA DUE AUTO, INCASTRATO DA TELECAMERE

Grazie alle indagini dei carabinieri, coordinate dal magistrato titolare del fascicolo, si è potuta fare piena luce su due furti di auto avvenuti il 21 novembre 2018 a Biancavilla. Gli investigatori, attraverso la minuziosa ricostruzione dei fatti reato, che si è avvalsa dell’analisi dei filmati registrati dalle telecamere attive nelle zone d’interesse, nonché di altre attività di natura tecnica, si è potuto collocare l’odierno indagato su ambedue i luoghi teatro dei furti così come peraltro acclarato in alcuni frame estrapolati dai video esaminati.

Quel giorno ad essere rubate furono una Renault Clio, poi abbandonata per un improvviso guasto post furto, e una Fiat Uno la quale, ritrovata completamente bruciata nelle campagne di Adrano, si presume fosse stata utilizzata per compiere un’altra tipologia di reato.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.