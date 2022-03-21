BELPASSO. RUBA LE RUOTE E POI CERCA DI RIMONTARLE PERCHÉ STANNO ARRIVANDO I CARABINIERI: DENUNCIATO

I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno denunciato un 44enne catanese in quanto gravemente indiziato di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.Nel pomeriggio...

Nel pomeriggio i carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione pervenuta tramite il 112 Numero Unico Emergenza, da parte di un cittadino che aveva notato strani movimenti nei pressi di un’auto all’interno del parcheggio di un centro commerciale.

Sopraggiunti con tempestività nel posteggio indicato i militari hanno sorpreso l’uomo mentre ancora armeggiava nei pressi di una Fiat Punto.

Il 44enne, dopo aver sollevato l’auto con un crick ed averla lasciata su alcuni blocchi di cemento, aveva asportato le fiammanti ruote con cerchi in lega caricandole poi sulla propria Fiat Punto. L’uomo era stato però “pizzicato” nel frattempo da personale addetto alla vigilanza e pertanto, avendo intuito le possibili conseguenze, ha pensato bene di porre rimedio al danno adoperandosi frettolosamente nel rimontaggio delle ruote.

La gazzella però è giunta immediatamente senza dargli il tempo di ultimare l’opera riparatoria, sorprendendolo con gli attrezzi tra le mani sotto gli occhi increduli del proprietario dell’auto nel frattempo accorso.