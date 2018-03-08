BELPASSO RUBATO BANCOMAT, BANCONOTE FORSE MACCHIATE
Non si ferma l'assalto agli sportelli bancomat nella provincia di Catania. Nonostante diversi arresti e colpi falliti, puntualmente nuovi colpi vengono messi a segno.
Stanotte è toccato al bancomat della filiale delle Poste di Belpasso sita in via Fiume. Intorno alle 2 di stanotte, la banda è entrata in azione usando un 5 come ariete per rompere la vetrata d'ingresso, per poi piazzare dell'esplosivo per fare saltare e sradicare il bancomat.
Il tutto nel giro di pochi minuti.
Il bancomat è stato portato via, anche se sembra che si sia attivata la protezione contro gli scassi, che macchia indelebilmente le banconote che diventano inutilizzabili.
Indagano i carabinieri