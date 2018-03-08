95047

BELPASSO RUBATO BANCOMAT, BANCONOTE FORSE MACCHIATE

08 marzo 2018 17:13
Non si ferma l'assalto agli sportelli bancomat nella provincia di Catania. Nonostante diversi arresti e colpi falliti, puntualmente nuovi colpi vengono messi a segno.

Stanotte è toccato al bancomat della filiale delle Poste di Belpasso sita in via Fiume. Intorno alle 2 di stanotte, la banda è entrata in azione usando un 5 come ariete per rompere la vetrata d'ingresso, per poi piazzare dell'esplosivo per fare saltare e sradicare il bancomat.

Il tutto nel giro di pochi minuti.

Il bancomat è stato portato via, anche se sembra che si sia attivata la protezione contro gli scassi, che macchia indelebilmente le banconote che diventano inutilizzabili.

Indagano i carabinieri

