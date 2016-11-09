Belpasso: sabato inaugurazione della casa dell’acqua

Sarà inaugurata il prossimo sabato, 12 novembre, alle ore 10, la nuova Casa dell’Acqua realizzata nel parcheggio in via Girolamo Li Causi (angolo via Sorrentino, dietro la stazione della Fce) nel quar...

Sarà inaugurata il prossimo sabato, 12 novembre, alle ore 10, la nuova Casa dell’Acqua realizzata nel parcheggio in via Girolamo Li Causi (angolo via Sorrentino, dietro la stazione della Fce) nel quartiere di Piano Tavola. L’impianto automatico erogherà acqua refrigerata naturale e gasata a tutti i cittadini, sia residenti che non residenti a Belpasso, che si muniranno dell’apposita “Casablu Card”. L’acqua avrà un costo al litro di 0,07€ (gassata) e di 0,04 (naturale). L’erogazione sarà gratuita dal 12 al 20 novembre, ma per il prelievo sarà comunque necessaria la card.

«Raggiungiamo quest’altro obiettivo previsto dal nostro crono programma amministrativo – ha dichiarato il sindaco, Carlo Caputo – e diamo ai nostri concittadini la possibilità di avere un bene di primaria importanza, l’acqua, a un prezzo molto vantaggioso. Questo è uno dei due impianti che saranno presenti nel territorio belpassese e che daranno la possibilità non solo di risparmiare sul costo di acquisto dell’acqua, ma anche di ottimizzare l’uso dei contenitori, ovvero ridurre la quantità di plastica da differenziare. L’altro impianto nascerà in piazza Borsellino, nel centro urbano. Abbiamo scelto questi luoghi perché con l’occasione abbiamo potuto eseguire delle piccole riqualificazioni nelle aree interessate e perché consentono di parcheggiare comodamente».

Come ha spiegato il vice sindaco, Giuseppe Zitelli, che ha seguito personalmente i lavori, «l’attivazione della Casablu Card è già possibile in due punti vendita di Piano Tavola: l’Air Coffee in via Mongibello 6 e la rivendita Tabacchi in via Nazionale 22. Il costo d'attivazione è di € 5, comprende un credito di € 3, ha validità di un anno e consente di prelevare 14 litri di acqua naturale ogni settimana. Ricordo ai cittadini che per completare l’attivazione bisogna avere con sé la tessera sanitaria».