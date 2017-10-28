BELPASSO: SCOMPARSO DA 4 MESI, SI CERCA ANCORA NUCCIO MARLETTA

Sono trascorsi quattro mesi dalla scomparsa del belpassese Nunzio Marletta, meglio conosciuto come “Nunzio” e il sindaco lancia un nuovo appello pubblico chiedendo ancora più sforzi a chiunque possa f...

Sono trascorsi quattro mesi dalla scomparsa del belpassese Nunzio Marletta, meglio conosciuto come “Nunzio” e il sindaco lancia un nuovo appello pubblico chiedendo ancora più sforzi a chiunque possa fornire elementi validi per permettere il ritrovamento dell’uomo.

Il belpassese si trovava nello scorso mese di Giugno ospitato a Caltagirone, quando si è allontanato senza farsi più trovare. Il sindaco Caputo, già alcuni giorni dopo la scomparsa, aveva diramato un appello dal suo profilo Facebook personale tenendosi in contatto con la famiglia.

“Purtroppo – ricorda Caputo – sono trascorse parecchie settimane senza avere notizie di Marletta e la sua scomparsa resta ancora oggi avvolta nel mistero.

Credo però che con un impegno maggiore, soprattutto tenendo in evidenza l’accaduto e continuando a diffondere il volto di Marletta, si possa giungere a qualche risultato o perlomeno ottenere informazioni utili per capire dove si trovi l’uomo. Rilancio quindi il mio appello e chiedo a tutti quelli che hanno notizie di qualsiasi tipo, che lo abbiano visto, incontrato, saputo di lui, o che sappiano dove si trovi al momento, a farlo sapere subito alle forze dell’ordine, contattando il 112.

Ricordo sempre che anche una segnalazione apparentemente insignificante può fornire indizi utili per le ricerche”.