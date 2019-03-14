BELPASSO: SCONTRO AUTO-FURGONE SULLA SP14

Bruttissimo incidente stradale, questo pomeriggio intorno alle ore 17 sulla Strada Provinciale 14, la strada che collega la zona industriale alla cittàPer cause ancora da accertare, si sono scontrati...

Per cause ancora da accertare, si sono scontrati un'auto e un furgone. Due i feriti, tra cui uno in maniera piu grave., il conducente della Twingo.

I due feriti sono stati portati all'ospedale per accertamenti con un’ambulanza intervenuta sul posto insieme alla Polizia Municipale di Belpasso, che ha eseguito i rilievi.

Si sono registrati un po’ di problemi sulla circolazione stradale fino alla rimozione dei mezzi dalla carreggiata.