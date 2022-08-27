BELPASSO, SCONTRO AUTO-MOTO: FERITO CENTAURO
Una persona è rimasta ferita a Belpasso, in un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di oggi, 27 Agosto 2022 lungo la Via Vittorio Emanuele.
L’incidente ha visto coinvolta una Smart , il cui lunotto posteriore è stato sfondato nell'impatto, piuttosto violento, con la moto.
Ad avere la peggio è stato il soggetto a bordo della due ruote, precipitato violentemente sull'asfalto.
Sul posto l’ambulanza del 118 che ha raggiunto il luogo del sinistro che dopo aver dato le prime cure del caso al malcapitato l'hanno trasferito presso il Pronto soccorso dell’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò
Le condizioni dei feriti non sarebbero gravi, avrebbe riportato ferite piuttosto gravi ad una gamba.
Per il rilievi e stabilire l'esatta dinamica è intervenuta la Polizia Municipale di Belpasso.