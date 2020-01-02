BELPASSO: SCONTRO AUTO-SCOOTER, FERITI

FLASHGrave incidente questa sera intorno alle ore 21 a Belpasso.Per cause da accertare, si è verificato uno scontro tra una Dacia Duster ed uno scooter in via Terza Retta Levante incrocio con la Sesta...

FLASH

Grave incidente questa sera intorno alle ore 21 a Belpasso.

Per cause da accertare, si è verificato uno scontro tra una Dacia Duster ed uno scooter in via Terza Retta Levante incrocio con la Sesta Traversa.

Violento è stato l’impatto, ad avere la peggio il ragazzo sullo scooter che è stato prontamente soccorso dall’ambulanza del 118 e trasportato al Pronto Soccorso per le cure ed ulteriori accertamenti.

Ferito pure il conducente della'autovettura, trasportato immediamente all'ospedale per le cure del caso

Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti

Due le ambulanze giunte sul posto.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso.

IN AGGIORNAMENTO