BELPASSO. SCONTRO FURGONE E AUTO: FERITI UN UOMO E UNA DONNA

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattina di oggi, 24 Giugno 2023 intorno alle ore 10.00 in territorio di Belpasso lungo la strada provinciale 160 Ragalna-Nicolosi.

Per causa al vaglio da parte dell'Autorità si è verificato un violento scontro che ha coinvolto un camion ed una Fiat 500

Nel violento impatto sono rimaste ferite gli entrambi conducenti dei mezzi, l’uomo conducente del mezzo pesante e una donna 30enne, che era alla guida della macchina.

Entrambi sono stati soccorsi e trasferiti all’ospedale di Paternò per gli accertamenti e le cure del caso, fortunatamente non avrebbero riportato gravi conseguenze.

Il tratto interessato dal sinistro è rimasto chiuso al traffico un paio di ore, per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del tratto stradale